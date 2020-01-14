نيويورك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم، مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس عقب موجة صعود قياسية بفضل حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، في حين أعلنت البنوك الأمريكية الكبيرة نتائج متباينة.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 11.55 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 28895.50 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 2.78 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3285.35 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 3.32 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 9270.61 نقطة.// انتهى //18:33ت م0181