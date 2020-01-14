القدس المحتلة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من أبناء حركة فتح في القدس المحتلة اليوم، وأرسلت طلبات استدعاء لمراجعة مخابراتها في المسكوبية لعدد آخر.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نائب أمين سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت كلا من: عاهد الرشق، ومحمود الجندي، ووسام سدر، فيما استدعت مسؤول ملف المقدسات بحركة فتح الحاج عوض السلايمة، وأصدرت أمرا بإبعاد فادي السلايمة عن البلدة القديمة بالقدس 15 يوما بعد اعتقاله.وأضاف أبو زنيد أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ثلاثة أطفال من مدينة القدس.// انتهى //19:02ت م0183