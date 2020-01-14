الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسخطف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الأول في الفترة المسائية بجائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن، والذي خصص لـ(جذات مفتوح رمز - بكار).وجاء الأمير تركي بن محمد في الصدارة عن طريق المطية (جوف) بزمن 9.33.031 دقائق تاركا المركز الثاني لـ(مغثة) التابعة لهجن الرئاسة.وفي الشوط الثاني (جذاع مفتوح رمز - قعدان) جاءت المطية (الشهم) لهجن الرئاسة في المركز الأول بتوقيت 9.45.124 دقيقة، وتصدرت (دمعه) لحمد نهيان سالم العامري الشوط الثالث (جذاع عام رمز - بكار) بزمن 9.36.047 دقيقة، فيما كان شوط (جذاع عام رمز - قعدان) من نصيب (مبهر) لحمد راشد حمد غدير الكتبي بتوقيت 9.33.242 دقيقة.وشهدت الفترة الصباحية إقامة عشر أشواط تألقت فيها هجن الرئاسة بحصولها على المركز الأول في الأربعة أشواط الأولى، بخلاف المراكز الأربع الأولى التي حصدتها في الفترة المسائية لترفع رصيدها إلى ثمانية انتصارات اليوم.وتتواصل منافسات الهجن غدا بإقامة 32 شوطاً بمجموع جوائز يفوق الـ11 مليون ريال وتشهد الفترة الصباحية 20 شوطا خصصت لـ (ثنايا عام انتاج دولية - بكار - قعدان) بمسافة 8 كلم، فيما ستخصص الفترة المسائية والتي تحتوي على 12 شوطا لـ(ثنايا رموز مفتوح - بكار - قعدان) لمسافة 8 كلم.وفيما يلي نتائج الفترة الصباحية:الشوط 1 عهد لهجن الرئاسةالشوط 2 صوغان لهجن الرئاسةالشوط 3 العفريت لهجن الرئاسةالشوط 4 ملهم لهجن الرئاسةالشوط 5 إنذار لعيسى علي سعيد دري المنصوريالشوط 6 واهي لمبارك ربيع عبدالله العجميالشوط 7 الطياره لمهير محمد مهير سعيد المنصوريالشوط 8 مخرب لفيصل راشد طالب ال شريم المريالشوط 9 نجده لمحمد عتيق شامس العامريالشوط 10 شاهين لسيف غالب سلطان المنصوريونتائج الفترة المسائية:الشوط 1 جوف للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيزالشوط 2 الشهم لهجن الرئاسةالشوط 3 دمعه لحمد نهيان سالم العامريالشوط 4 مبهر لحمد راشد حمد غدير الكتبيالشوط 5 غياثي لهجن الرئاسةالشوط 6 مذخور لهجن النايفاتالشوط 7 سرابة لهجن الرئاسةالشوط 8 المتحد لهجن الرئاسة// انتهى //19:02ت م0184