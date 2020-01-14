ظهران الجنوب 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبوحديد اليوم, الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية والتعليمية بتعليم ظهران الجنوب, مهرجان "الأنس" في نادي الحي بمتوسطة الحرجة للبنات.وتجول مدير التعليم في المعرض المصاحب للمهرجان واستمع لشرح مفصل عن الاستعدادات التي جرى العمل عليها من بداية الإجازة والبرامج التي ستقدم في المهرجان, وأثنى على ما شاهده في المعرض من البرامج والمسابقات, مثمنا جهود القائمات على هذا المهرجان, راجيا للجميع التوفيق والسداد.ويتضمن المهرجان الذي يستمر يومين عرض المناطيد المضيئة ومهرجان الألوان وجناح خاص للأسر المنتجة بالإضافة للمسابقات المتنوعة ومعرض للتراث الشعبي.// انتهى //19:03ت م0185