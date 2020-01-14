المنامة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري جيمس مالوي يرافقه السفير الامريكي لدى مملكة البحرين جاستن هيكس سيبريل .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:57ت م0197