أبوظبي 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عمدة الحي المالي في لندن اللورد ويليام راسل.جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 - بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في عدة مجالات منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.// انتهى //19:58ت م0198