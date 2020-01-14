عام / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي عمدة الحي المالي في لندن
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
أبوظبي 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عمدة الحي المالي في لندن اللورد ويليام راسل.
جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 - بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في عدة مجالات منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
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19:58ت م
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