الخرطوم 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسإتهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو –حميدتي- مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث التيجرت اليوم في العاصمة الخرطوم.وقال حميدتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، فى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا أن الأحداث التي وقعت في الخرطوم يقف ورائها صلاح قوش بمعاونة بعض الضباط المتقاعدين بجهاز المخابرات وآخرون في الخدمة. مضيفاً" وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة لدى هيئة العمليات وقيادة الجهاز تأخر 6 أشهر في جمع السلاح منهم" وستتم محاسبة مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات.// انتهى //20:00ت م0199