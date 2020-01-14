سياسي / نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتهم مدير الأمن السابق بالوقوف وراء احداث الخرطوم
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
الخرطوم 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
إتهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو –حميدتي- مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث التيجرت اليوم في العاصمة الخرطوم.
وقال حميدتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، فى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا أن الأحداث التي وقعت في الخرطوم يقف ورائها صلاح قوش بمعاونة بعض الضباط المتقاعدين بجهاز المخابرات وآخرون في الخدمة. مضيفاً" وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة لدى هيئة العمليات وقيادة الجهاز تأخر 6 أشهر في جمع السلاح منهم" وستتم محاسبة مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات.
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