الأمم المتحدة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأعادت المنظمة الدولية للهجرة 953 مهاجرًا على الأقل، من بينهم 136 امرأة و85 طفلا، إلى الشواطئ الليبية في أول أسبوعين من عام 2020. وقد تم إنزال معظمهم من السفن في العاصمة طرابلس حيث اصطحِبوا إلى مراكز الاحتجاز.وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفا مشلي، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية أنقذت 237 آخرين.وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، إن عمليات المنظمة تأثرت كثيرا بسبب الأوضاع الأمنية، مضيفًا أن عمليات وبرامج المنظمة مستمرة في جميع أنحاء ليبيا، إلا أنها تأثرت بشكل كبير، خاصّة فيما يتعلق بالحركة الآمنة للاجئين ونقلهم إلى نقاط العبور والمطارات. وأن هناك حاجة إلى حدّ أدنى من الأمن حتى نتمكن من مساعدة 500 شخص من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في الأيام المقبلة.وأفادت المنظمة، بأن أكثر من 1000 مهاجر من المسجلين في برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة عالقين في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، والبيئة الصعبة وغير الآمنة في العاصمة طرابلس ما أدى إلى تعطيل أنشطة الطيران الذي أعاق بدوره شريان الحياة المهم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.وذكرت المنظمة أن العدد الكلي للغارقين في البحر المتوسط في الأيام العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 35 شخصًا.// انتهى //20:21ت م0201