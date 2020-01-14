الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض علي الرويلي ، أن عدد الأشخاص في الفرق الميدانية العاملة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، في نسخته الرابعة، وصل إلى 186 فرداً، وهم يمثل الأطباء البيطريين ومساعديهم و35 موظفاً .وتشكل الرقابة الصحية ما نسبته 26% ، والمسالخ 24%، والإداريين 17%، والتعديات 13%، وتتشاطر الرقابة العامة والصيانة والتشغيل بنسبة 7%، و6% للنظافة.ويصل عدد الإداريين والفنيين إلى 31 موظفًا، و48 موظفًا ما بين مراقب صحي ومراقب أسواق، إلى جانب موظفي الرقابة العامة وهم ملاحظي الخدمات فعددهم 13 موظفًا، فيما يعمل بالتعديات 5 مهندسين و19 مراقب انشاءات، ومدير عمليات واحد للنظافة و10 مشرفين ومراقبين، بالإضافة إلى نشاط الصيانة والتشغيل التابع لأمانة مدينة الرياض، وعدد اثنين مدراء، و12 ما بين مشرف ومراقب.وكانت أمانة منطقة الرياض قد أجرت أعمال الصيانة للطرقات والمسارات المؤدية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد الجنوبية منذ وقت مبكر، لاستقبال الزوار والمشاركين وضمان انسيابية الحركة المرورية المتصاعدة والمسارات المؤدية وتوفير جميع الخدمات، كما عملت الأمانة على تأمين الخدمات لمرتادي المهرجان ‏في مجالات النظافة وصحة البيئة، ووفرت المسالخ المتنقلة وأزالت التعديات والمخيمات المخالفة.//انتهى //20:23ت م0203