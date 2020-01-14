جنيف 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستستضيف مدينة دافوس السويسرية المنتدي الاقتصادي العالمي في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام ".ويركز المنتدى هذا العام على قضايا التعاون بين القطاع الخاص والعام عبر ستة مجالات أساسية، هي البيئة والاقتصاد والمجتمع والصناعةوالتكنولوجيا والجغرافيا السياسية، حيث يعرض أكثر من 160 مبادرة فردية ، كل منها قادر على تحقيق تحول في حياة الناس وحل المشكلات، إضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة ورأس المال في معالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، كالانقسامات الاجتماعية والاستقطاب السياسي وأزمة المناخ.وقال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفسير كلاوس شواب: إن بيان 2020م يدعو قطاع الأعمال إلى تبني سياسات لا تهدف فقط لزيادة الأرباح، ولكن أيضا استخدام قدراته وموارده بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لمعالجة القضايا الرئيسة لهذا العقد، والإسهام بنشاط لجعل العالم أكثر تماسكا واستدامة.ويشارك في المنتدى 3 آلاف شخصية من قطاع المال والأعمال والقيادات السياسية والأكاديمية المجالات كافة.// انتهى //20:37ت م0207