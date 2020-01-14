رام الله 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم في رام الله، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجانبين بحثا أهم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما المناطق المهمشة وقطاع غزة، واستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة على صعيد الخدمات الصحية، وتقديمها على أكمل وجه.// انتهى //20:48ت م0208