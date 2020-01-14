عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بنظيره البلجيكي الملك فيليب.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والحرب على الإرهاب.// انتهى //20:50ت م0209