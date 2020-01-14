مسقط 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسعقد صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان اليوم جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور مسقط حاليًا.وتناولت المباحثات وسائل تفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات الطاقة والثروة المعدنية، والنقل والمرافق الإنشائية إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال المشترك بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة اليابان ودعم الاستثمارات المشتركة بعدد من القطاعات.واستعرض الجانبان عددًا من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //20:53ت م0210