الدمام 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأنهت جامعة الأمير محمد بن فهد استعدادتها لإطلاق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، الذي يسعى لتدريب أكبر عدد من الشباب على مستوى المملكة .وأوضح مدير جامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى الجامعة إلى تنفيذها إسهاماً منها في خدمة المجتمع، وأن البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب على مواجهة متطلبات الحياة والتعامل مع تحدياتها بأسلوب علمي ممنهج، يستطيعون من خلاله تنمية معارفهم وخبراتهم وتطوير أنفسهم بأنفسهم.وبين أن الجامعة أعدت حقيبة تدريبية تفصيلية متضمنة هذه القدرات وهي : حل المشكلات المعقدة، والتفكير النقدي، والإبداع، وإدارة الأفراد، والتنسيق مع الآخرين، والذكاء العاطفي، والحكم دائما (القدرات) التطوع، والتفاوض، وأخيراً المرونة الإداركية .ولفت النظر إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد تسعى لأن يكون لها دور حيوي وفعال في تأهيل الشباب للمستقبل لضمان مشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:21ت م0215