الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة العشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بـ 5 لقاءات جمعت بين الخليج والمجزل، الشعلة والعين، نجران والجبلين، أحد مع الثقبة، وأخيرا جدة أمام النجوم.وخسر الخليج على ملعبه في سيهات، بهدف دون رد أمام ضيفه المجزل، الذي حمل توقيع اللاعب صهيب حميدة في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ليرفع المجزل رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.وفي مباراة ثانية في الخرج، اقتنص فريق العين فوزا صعبا على مضيفه الشعلة بهدف دون رد، جاء بواسطة اللاعب سيلا أبو بكر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق فقط ، وبهذا الفوز، ارتقى العين مؤقتا إلى صدارة جدول الترتيب بـ40 نقطة، بينما توقف رصيد الشعلة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، وبنفس النتيجة خسر نجران على ملعبه أمام الجبلين، الذي سجل له هدف الفوز اللاعب كارلوس إيليزيكي بعد مرور 7 دقائق من انطلاق شوط المباراة الثاني.وتجمد رصيد نجران عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 29 نقطة سابعا في جدول ترتيب المسابقة.وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي أحد والثقبة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، ليرفع أحد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن الثقبة خامس الترتيب.وفي ختام مباريات اليوم، حقق جدة فوزا صعبا وغاليا بنتيجة 3 - 2 على ضيفه النجوم، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.وتقدم النجوم بهدفين دون رد بواسطة اللاعب علي مدحلي ، قبل أن يسجل جدة 3 أهداف متتالية ويحول تأخره إلى فوز مثير ، حيث جاءت ثلاثية جدة عن طريق سوري إبراهيم وجوهان ديديروت ومعن الحذيفي .ورفع جدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة بالمركز العشرين.// انتهى //21:24ت م0216