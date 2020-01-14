السيح 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، بمدير منطقة محافظات الرياض بشركة الاتصالات السعودية المهندس أحمد الزامل، ومدير تشغيل خدمات العملاء بمنطقة الرياض هديان الدوسري، بحضور عدد من أعضاء مجلس الخرج المحلي.ورحب المحافظ في مستهل اللقاء بالجميع، مشيراً إلى تطلعات أهالي مدن ومراكز وقرى المحافظة نحو تطوير الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية وترقيتها ومواكبة التطور في هذا القطاع، والنظر في معالجة أسباب ضعف خدمات الإنترنت في كثير من أحياء مدينة السيح وتعجيل ترقية الشبكة إلى G5.واستعرض المهندس الزامل خلال اللقاء جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مدن ومراكز وقرى الخرج وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهودها نحو توفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء لتتوافق مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.وفي ختام اللقاء أعرب محافظ الخرج وأعضاء المجلس عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة STC ، مؤكدين أهمية مواكبة المشروعات التنموية والخدمية للكثافة البشرية المتنامية التي تتميز بها مدن ومراكز وقرى الخرج .// انتهى //21:25ت م0217