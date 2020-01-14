حائل 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم، الفعاليات المقامة في قصر القشلة التاريخي ضمن فعاليات موسم حائل، يرافقه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري .وبدأ آل الشيخ جولته على فعاليات القشلة التي تشمل 14 فعالية متنوعة منها مسرح الفنون الموسيقية المتنوعة والعرضة السعودية وفعاليات الرسم على الرمل، والعزف على الآلات النادرة ، والعروض الضوئية ، وعروض ثلاثية الأبعاد ، ومشاركات الأسر المنتجة، التي تعرض العديد من منتجاتها المتنوعة من أكلات شعبية وحرف يدوية ومواهب، وركن الصور المتنوعة من طبيعة وتراث لمنطقة حائل.وأكد مدير المركز الإعلامي للموسم صالح العنزي، أن الموسم سيمتد حتى 8 فبراير المقبل وأن الفعاليات مستمرة يومياً في القشلة وحديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن، كذلك في منتزه مشار، بالإضافة إلى الفعاليات الدولية مثل سباق حائل الصحراوي للدراجات وسباق التحمل وسباق الهجن وفعاليات رالي حائل الدولي 2020 والعديد من الفعاليات التي تستهدف مزيداً من المتعة والإثارة لموسم حائل .// انتهى //21:38ت م0221