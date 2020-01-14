عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسفاز فريق الكويت الكويتي لكرة القدم على فريق الفيصلي الأردني ، بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال آسيا.وبهذه النتيجة تأهل الكويت لملاقاة فريق الاستقلال الإيراني في الدور التمهيدي الثاني من البطولة، فيما انتقل الفيصلي للمشاركة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.// انتهى //22:16ت م0223