إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأكد الجيش الباكستاني التزامه بمواصلة الدور المسؤول والإيجابي الذي يؤديه لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والدفاع عن سيادة الوطن.جاء ذلك على لسان رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه خلال ترؤسه اليوم اجتماع قادة الفيالق العسكرية بمقر القيادة العامة في مدينة راوالبندي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الاجتماع ركز على مراجعة الوضع الأمني والبيئة الجيو-إستراتيجية بالمنطقة والوضع على طول الحدود الباكستانية مع الدول المجاورة لها بما في ذلك الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، إضافة إلى الوضع الأمني الداخلي وتطورات الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وآثار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأمن والاستقرار الإقليمي.وقال الجنرال باجوه: إن باكستان لديها إسهامات كبيرة نحو السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تساوم على أمنها الوطني والإقليمي.// انتهى //22:19ت م0224