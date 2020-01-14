عـدن 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسعقد وزيرا المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليمنيان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن جلسة مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز وجراندبيرج وسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي.وجرى خلال المباحثات مناقشة جوانب التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية, وخطط وبرامج الدعم الأوروبي والدول الأعضاء لليمن خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة الصعبة والدور المعوّل على الأشقاء والأصدقاء في دعم برامج الإصلاحات وتفعيل المؤسسات وبناء القدرات واستعادة التعافي وإعادة الإعمار.من جهتهم تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرا فرنسا والسويد عن اهتمام بلدانهم بالتطورات الاقتصادية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبناء المؤسسي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مؤكدين دعم دول الاتحاد الأوربي هذه الجهود بما من شأنه الإسهام في التخفيف من المأساة الإنسانية والتغلب على آثار الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والتنموية الصعبة.// انتهى //22:21ت م0225