بانكوك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الغد أمام منتخب سوريا في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك ضمن بطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" .وأدى "الأخضر" اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي موانغتونغ يونايتد تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، حيث تركّزت التدريبات على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المركز الثاني ضمن مجموعته "الثانية" متساويًا في رصيد النقاط (4 نقاط) مع منتخب سوريا الذي يتصدر بفارق الأهداف، في حين جاء منتخب قطر ثالثًا برصيد نقطتين، واليابان رابعًا دون تحقيق أي نقطة.// انتهى //22:26ت م0226