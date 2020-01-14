المنامة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستقبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين بمكتبه في قصر القضيبية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.ورحب سموه بالأمير سلطان بن أحمد وهنأه بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وعلاقات أخوية متميزة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظهما الله - والحرص على تعزيزها وتطويرها في إطار التنسيق والتشاور تجاه القضايا كافة.من جانبه أكد سمو الأمير سلطان بن أحمد حرصه على بذل كل الجهود لما فيه خير العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وتنميتها.// انتهى //22:38ت م0227