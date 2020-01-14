الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستضافت جمعية الثقافة والفنون بالرياض اليوم فعاليات المعرض التشكيلي (شتاء جازان 2)، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان، بمشاركة 40 عملا تشكيليا لنخبة من فناني وفنانات المنطقة.وافتتح المعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالرياض عامر الحمود ومدير جمعية الثقافة والفنون في جازان علي زعلة.وأوضح السماعيل أن الجمعية تشجع بشكل مستمر التبادل الفني ومشاركة الأعمال بين فروع الجمعية، مثنيا على مبادرة مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان بإقامة المعرض في مدينة الرياض للتعرف على الأعمال الفنية المختلفة لفنانين وفنانات جازان، مؤكدا على أن جازان منطقة مملوءة بالمبدعين والمبدعات.من جانبه لفت مدير جمعية الثقافة والفنون في جازان الانتباه إلى أن الهدف من إقامة معرض شتاء جازان 2 في مدينة الرياض نشر إبداعات فناني جازان في مختلف مناطق المملكة، مثنيا على التعاون بين فروع الجمعية الذي شجع على إقامة المعرض وتجواله في عدة مناطق بداية من الرياض ثم سينتقل إلى الدمام والأحساء وجدة ، مؤكدا على أن ذلك يتيح الفرصة لنشر ثقافة المملكة المتنوعة في مناطقها وللتبادل المعرفي والفني.وأشار إلى أن المعرض يستمر 3 أيام بمشاركة 35 فنانا وفنانة ، ويعرض 40 لوحة فنية تمثل مدارس فنية مختلفة بعضها أعمال وطنية وبعضها يمثل البيئة الجازانية ومنها ما يعكس أفكارًا إنسانية مجردة.يذكر أنه سيقام في اليومين الثاني والثالث من المعرض ورشة رسم حية لفنانين وفنانات من الرياض وجازان.22:39ت م0228