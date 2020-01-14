صبيا 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستخطى زوار مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السابعة، المقام حالياً بساحة البلدية بصبيا, حاجز الـ " 35" ألف زائر منذ انطلاق المهرجان.ويشتمل المهرجان الذي يقام على مساحة تقدر بحوالي "70" ألف متر مربع، على العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة، ومن أبرزها معرض الإدارات الحكومية وعروض السيرك الصيني ومناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال ومنطقة جلوس العوائل ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية وحديقة للحيوان، إضافة إلى وجود عدد كبير من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.كما يشتمل المهرجان على خيمة للتسوق يوجد بها العديد من المعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة 55 أسرة منتجة، إلى جانب وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية، وتقديم العديد من الهدايا لزوار المهرجان.ويحظى المهرجان الذي يستمر 45 يوماً بمتابعة من محافظ صبيا منصور بن زيد الداود والمسؤولين بالمحافظة.// انتهى //22:39ت م0229