إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأصيب عشرة أشخاص على الأقل إثر انفجار في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور ظهور بابر أن الانفجار وقع اليوم بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة ونجم عن قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول، مضيفًا أن من بين المصابين خمسة نساء وطفلين ورجال من المارة، ونُقلوا إلى المستشفى القريب، وأن بعض الإصابات في حالة حرجة.وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.// انتهى //23:42ت م0236