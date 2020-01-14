الرباط 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، اليوم، كاتب الدولة الرواندي للشؤون الخارجية، أوليفييه ندوهونغيري، الذي يزور المغرب حاليًا.واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين ستمكن من تسريع تنفيذ الاتفاقيات، والبحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون بين البلدين.// انتهى //23:54ت م0237