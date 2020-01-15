عـدن 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسعقد المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى اجتماعًا اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء اليمني - رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع والتقارير المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجهود الحكومة اليمنية لتنمية الموارد المحلية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة.// انتهى //00:08ت م0239