عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن ، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعضاء مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المكون من سفراء دول الحلف.وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفي أردني - بحث سبل توسيع التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط.كما التقى ملك الأردن ، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الفريق أول مارك ميلي، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، كلا على حدة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الدفاعي بين الأردن وبلديهما.// انتهى//00:10ت م0240