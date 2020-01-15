الرباط 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسوقعت اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها الكويتية،اليوم بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئتين، في إطار المهام الموكولة إليهما في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.وتهدف المذكرة التي وقعتها رئيسة اللجنة المغربية، فريدة الخمليشي، والأمين العام للجنة الوطنية لدعم القانون الدولي الإنساني بدولة الكويت، المستشار عادل عيسى،إلى إقامة تعاون ثنائي وثيق بين اللجنتين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني في مجال التكوين والتدريب على أحكامه وتبادل الخبرات ذات الصلة.كما تهدف المذكرة إلى إنجاز دراسات وأبحاث تسعى الى تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيز تطبيقه، وتنظيم ندوات مشتركة بين اللجنتين.// انتهى //00:11ت م0241