الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية اليوم، مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يرافقه مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.وكان في استقبالهما مدير عام المركز الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل وعدد من منسوبي المركز، حيث بدأت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن المركز والاطلاع على آلية تسجيل وتوثيق الخيل العربية ومشاهدة المتحف.بعد ذلك اطلع سموه على أحدث المستجدات والتقنيات الطبية الموجودة بالعيادة البيطرية، وعرض للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات الأخرى.// انتهى //00:24ت م0242