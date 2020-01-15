الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساختتمت أمس أعمال اجتماعات لجان اللجنة الأولمبية الدولية التي استضافتها مدينة لوزان السويسرية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة المرأة والرياضة بالأولمبية الدولية ، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة بالأولمبية الدولية.وناقش اجتماع لجنة المرأة والرياضة، المساواة بين الجنسين في الرياضة، ومشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية، وتقرير اللجنة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم جوائز اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلجنة المرأة والرياضة.وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن لجنة المرأة والرياضة تعمل جنباً إلى جنب برفقة جميع منسوبي الحركة الأولمبية على تعزيز حضور المرأة في جميع الأنشطة الرياضة، وأضافت: "تابعنا خلال الاجتماع كل التطوّرات المتعلقة في هذا المجال ونوقشت مجموعة من المواضيع بما في ذلك مشاركة المرأة على مستوى الرياضة المجتمعيّة" .وعبرت سموها عن فخرها واعتزازها بكون المملكة من الدول التي حققت أرقاماً مهمّة في الفترة القصيرة الماضية تشجّع كل أطياف المجتمع، على حد سواء، على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة يومي، مضيفة " أننا نتطلّع لتحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد في المستقبل القريب".فيما اطلع اجتماع لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية على تقارير الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية والأعضاء للعام 2019م، إضافة إلى الترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للجنة.وقال الأمير فهد بن جلوي إن المملكة وانطلاقا من دورها الريادي على مستوى المنطقة سجّلت حضوراً بارزاً داخل أوساط الحركة الأولمبيّة، مشدداً على أن التواجد في لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة للإسهام في توظيف الرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، لخدمة المجتمع من خلال بناء جسور ثقافية ثابتة تجمع شباب وشابات العالم تحت سقف الرياضة.وتأتي هذه الاجتماعات المقامة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 9-23 من الشهر الحالي فرصة للشباب الرياضي لخلق المزيد من فرص التعارف فيما بينهم، واكتساب الخبرات الرياضية، إضافة إلى الوعي بقيم اللجنة الأولمبية الدولية وهي الصداقة والتميز والاحترام.يذكر أن للمملكة ثلاث عضويات في لجان اللجنة الأولمبية الدولية، على رأسها عضوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في لجنة التسويق ، إلى جانب عضويتي الأميرة ريما بنت بندر والأمير فهد بن جلوي.// انتهى//00:25ت م0243