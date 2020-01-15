الرباط 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم، سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم.واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للبدء في تنفيذ البرامج والأنشطة، المتعلقة باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020 عن المنطقة العربية، على ان تجتمع في القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل، لوضع اللمسات النهائية للاحتفالية.وشدد المالك على ضرورة أن يكون التحضير وإطلاق احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020 في المستوى الذي يليق بتاريخ ومكانة العاصمة المصرية وما تزخر به من معالم أثرية ومؤسسات وأحداث ثقافية، داعيًا إلى تسجيل أكبر عدد من المعالم الأثرية والتاريخية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وتنظيم الندوات والمحاضرات في مجالات الثقافة والتربية والبيئة والعلوم، وغير ذلك من مجالات عمل المنظمة.// انتهى //00:35ت م0244