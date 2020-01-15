الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد حريصان على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم السلام والوئام حول العالمخادم الحرمين يأمر بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 10 رمضانمجلس الوزراء يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقيةأمير الرياض يعزي في السلطان قابوس، ويستقبل سفير كوسوفاأمير القصيم يزور مهرجان الغضا: ما قدمته عنيزة يسجل بمداد من نورمجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز التطورات العالمية30 حملة طبية تطوعية نفذها مركز الملك سلمان خلال 2019المملكة «الثانية» عربيًا و«السادسة والثلاثين» عالميًا في التنمية البشرية المرتفعة جدًاإطلاق أضخم مشروعات المياه لسقيا سكان "الدرع العربي" بـ 1.7 مليار ريالضبط 8.7 آلاف مخالفة بيئيةلبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدةالسودان.. تمرد منتسبي هيئة العملياتواشنطن: سليماني البداية فقطاحتجاجات طلابية حاشدة بالتزامن مع خروج شعبي في شتى مدن العراقبومبيو: القادة العراقيون أبلغوني تأييدهم لوجودنا العسكريالخارجية الأميركية: إيران تنتهك القرارات الأمميةالحراك اللبناني يعود للشارع وعون: عراقيل تعطل الحكومةمحمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليابانيمصرع قيادي حوثي غربي تعز// يتبع //06:01ت م0003