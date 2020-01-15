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الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وولي العهد حريصان على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم السلام والوئام حول العالم
خادم الحرمين يأمر بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 10 رمضان
مجلس الوزراء يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية
أمير الرياض يعزي في السلطان قابوس، ويستقبل سفير كوسوفا
أمير القصيم يزور مهرجان الغضا: ما قدمته عنيزة يسجل بمداد من نور
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز التطورات العالمية
30 حملة طبية تطوعية نفذها مركز الملك سلمان خلال 2019
المملكة «الثانية» عربيًا و«السادسة والثلاثين» عالميًا في التنمية البشرية المرتفعة جدًا
إطلاق أضخم مشروعات المياه لسقيا سكان "الدرع العربي" بـ 1.7 مليار ريال
ضبط 8.7 آلاف مخالفة بيئية
لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة
السودان.. تمرد منتسبي هيئة العمليات
واشنطن: سليماني البداية فقط
احتجاجات طلابية حاشدة بالتزامن مع خروج شعبي في شتى مدن العراق
بومبيو: القادة العراقيون أبلغوني تأييدهم لوجودنا العسكري
الخارجية الأميركية: إيران تنتهك القرارات الأممية
الحراك اللبناني يعود للشارع وعون: عراقيل تعطل الحكومة
محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الياباني
مصرع قيادي حوثي غربي تعز
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