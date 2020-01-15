وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تجديد الإدانة للعدوان الإيراني ) : جدد مجلس الـوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس إدانته الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على قاعدتين عسكريتين عراقيتين، وتلك اعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الـعراق على أرضه، فقوات التحالف الـدولـي المتواجدة بمحض إرادة الـقيادة الـعراقية وبتخويل أممي، مهمتها محاربة الإرهاب الداعشي المتواجد على أراضي الرافدين ليعيث خرابا وفسادا وتدميرا في هذا البلد الشقيق، واستهداف القاعدتين من قبل النظام الإيراني يجيء إعلانا واضحا وسافرا لـتأييده المطلـق لـلـمنظمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش في العراق، ولطالما أيد النظام مختلف الـتنظيمات الإجرامية في الـيمن وسوريا، وها هو يعاضد ويساند تنظيم داعش الإرهابي على أرض العراق.وواصلت : لقد أكد مجلس الـوزراء في الجلسة ذاتها وقوف المملـكة مع الـعراق الـشقيق في تصديه ومكافحته لظاهرة الإرهاب المتمثلة بالتنظيم الـداعشي على أرضه، وهذا الوقوف الشجاع يعرب بوضوح عن رغبة المملكة في عودة الأمن والاستقرار إلى العراق الشقيق، ومساعدته على التخلص من الإرهاب الـذي مازال يمثل عقبة كأداء تحول دون عودة الـعراق الشقيق إلـى حظيرتيه الـعربية والـدولـية، فانتماء الـعراق إلى عروبته يدفع الأمة العربية بأسرها وعلى رأسها المملكة لمناصرة هذا البلد الشقيق ودعمه بكل وسائل الـدعم لـلـخلاص من كابوس الإرهاب ومخططاته الإجرامية.وأضافت : ومن هذا المنطلق فقد أعادت المملكة مجددا دعوتها الصادقة للمجتمع الدولي بالعمل الإيجابي والحثيث لوقف النظام الإيراني عند حدوده وإلزامه باحترام سيادة الـعراق واستقلاله وحريته، وأعادت التأكيد من جديد على أهمية إلزام النظام الإيراني باحترام المواثيق والأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية، التي مازال النظام يضرب بها عرض الحائط مستهينا بها ومستهينا بكل المنظمات الدولية التي تدعو لإقامة السلم والأمن الدوليين وإبعاد دول العالم عن شبح الإرهاب.وختمت : وما زالـت المملكة تسعى مع كل دول العالم لوقف موجات الإرهاب في الـعراق ليعود الأمن والاستقرار لهذا البلد ولكافة دول المنطقة التي مازال النظام الإيراني ينتهك سيادتها وحرية أبنائها، من خلال تدخله الغاشم والسافر في شؤونها الداخلية، كما هو الحال في اليمن وسوريا والعراق التي ما زالت تعاني الأمرين من تسلط النظام الإيراني على مقدراتها ومحاولـته بسط نفوذه عليها لـتمرير مخططاته العدوانية، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق عملائه في المنطقة.// يتبع //06:02ت م0005