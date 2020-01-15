وقالت صحيفة "البلاد" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ريادة المملكة ) : استطاعت المملكة بحكمة قيادتها ورؤيتها الطموحة تبوء مراكز متميزة في مختلف المجالات على المستويين الإقليمي والدولي، فيما تتهيأ لقيادة مجموعة العشرين في سعيها الدؤوب لتعزيز المجموعة برؤى وأجندة فاعلة وأطروحات محكمة لمواجهة قضايا وتحديات الاقتصاد العالمي وتأكيد قدرتها على تمثيل الدول النامية وتقديم أفكار بناءة بالإضافة إلى تبادل الخبرات.وبينت : لقد بذلت القيادة الرشيدة الغالي والنفيس لتحقيق طموحات شعبها وتعزيز موقع المملكة الرائد عالمياً من خلال سياستها القائمة على مبادئ وثوابت لا تحيد عنها مهما كانت التحديات، ومن أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول بما يخدم المصالح المشتركة والاضطلاع بدور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية مما أكسبها المزيد من الثقة التي تتمتع بها.وأكدت : لقد حققت المملكة مراكز متقدمة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يهدف إلى قياس مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات كما تميزت أيضاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وفق ما جاء في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة وتصدرها المانحين لليمن نتيجة للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للعمل الإنساني والإغاثي.واستطردت : وتأتي إشادة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته التي عقدت مؤخراً في رحاب المسجد الحرام بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، وحرصهما على مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعمهما جهود السلام والوئام حول العالم، تقديراً من الأمة الإسلامية،لدورهما،حفظهما الله، في التأكيد على وحدة صفها واجتماع كلمتها ومناصرة قضاياها العادلة.وختمت : ومن الاقتصاد وتأمين مصادر الطاقة إلى السياحة والمجالات الاجتماعية والثفافية والإنسانية تخطو المملكة بخطوات راسخة وطموحة نحو الريادة والعلا والإبداع بفضل الله ثم بحنكة وحكمة قيادتها وشعبها الوفي.// يتبع //06:02ت م0006