مكسيكو سيتي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأدى أليخاندرو جياماتي اليمين الدستورية أمس رئيسا لجواتيمالا بعدما وعد بمحاربة الجريمة والفقر والفساد.وفاز جياماتي ( 63 عاما ) في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أغسطس الماضي بحوالي 58 % من الأصوات، متغلبا على ساندرا توريس في جولة الإعادة.وخلف جياماتي، جيمي موراليس، الذي منعه الدستور من الترشح لولاية جديدة كرئيس.// انتهى //07:31ت م0013