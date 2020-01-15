سياسي / أليخاندرو جياماتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجواتيمالا
الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
مكسيكو سيتي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس
أدى أليخاندرو جياماتي اليمين الدستورية أمس رئيسا لجواتيمالا بعدما وعد بمحاربة الجريمة والفقر والفساد.
وفاز جياماتي ( 63 عاما ) في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أغسطس الماضي بحوالي 58 % من الأصوات، متغلبا على ساندرا توريس في جولة الإعادة.
وخلف جياماتي، جيمي موراليس، الذي منعه الدستور من الترشح لولاية جديدة كرئيس.
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