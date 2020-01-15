مانيلا 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسفر 53 ألف شخص على الأقل من المناطق المعرضة للخطر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين اليوم، حيث أكدت السلطات أن الخطر قد يكون مستمرًا.وبدأ بركان "تال" في مقاطعة باتانجاس، ويقع في منتصف بحيرتها في نفث الرماد بشكل متقطع يوم السبت الماضي.وتم إجلاء السكان من بلدات في مقاطعتي باتانجاس وكافيت.وشوهدت فرق الطوارئ بما في ذلك الشرطة والجنود وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا، وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإخلاء المكتظة.// انتهى //08:55ت م0017