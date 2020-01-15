إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج والانهيارات الثلجية مناطق مختلفة من باكستان التي حصدت عشرات القتلى ومئات الجرحى.وتابعت مستجدات المبادرة الدبلوماسية التي أطلقها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتخفيف التوتر في المنطقة وعزم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي القيام زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.واهتمت صحف الأربعاء بتأكيد الجيش الباكستاني التزامه بمواصلة الدور المسؤول والإيجابي الذي يؤديه لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة والدفاع عن سيادة الوطن.و أخبرت عن تعرض عشرة أشخاص على الأقل لإصابات متفاوتة جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وتابعت في الشأن الإقليمي استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في إيران، وفشل مؤتمر موسكو في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا.// انتهى //08:58ت م0018