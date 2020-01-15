نجران 20 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في معارض السيارات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على 42 معرضاً للسيارات على مستوى المنطقة، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 54 موظفاً، فيما رصدت 6 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات.وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في النشاط تجاوزت 90%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.//انتهى//09:32ت م0023