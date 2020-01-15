بيروت 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بموجة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي عمت المناطق اللبنانية كافة رفضًا للتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وتحدثت عن تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان من النتائج الكارثية للحفريات التي تقوم بها سُلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة.وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية أن صواريخ من طراز كاتيوشا استهدفت قاعدة التاجي حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي من دون الابلاغ عن وقوع اصابات.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار في ليبيا يبقى ساريًا، مؤكدةً التوصل لاتفاق مبدئي بين الأطراف المتنافسة للإبقاء على وقف الاعمال العدائية وتمديده إلى أجل غير محدد.وأوردت صحف بيروت توقيف السُلطات الإيرانية 30 شخصًا خلال التظاهرات الغاضبة التي اندلعت في مدن إيرانية عدة على خلفية قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير.// انتهى //09:41ت م0025