أبوعريش 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأبرمت لجنة ‫التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش أمس، اتفاقية تنفيذ أكاديمية ومنصة "وفاق" الرقمية لزواج آمن ومطمئن مع إحدى المؤسسات المتخصصة، بدعم من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية‬ بمنطقة جازان.وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن‏ الاتفاقية تشمل تنفيذ المنصة بالإضافة إلى أربعة برامج تدريبية وأكثر من 100 منتج رقمي يستهدف الشباب والفتيات في السنة الأولى من الزواج.وأضاف أن المشروع يهدف لبناء أسرة سعيدة ومستقرة، من خلال تأهيل الأزواج المبتدئين لتأسيس أسرة متماسكة، وكذلك المساهمة في خفض نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المصاحبة للمنصة تشمل محاور عن السنة الأولى من الزواج "التحديات والحلول" ، وتنمية الحب بعد الزواج وفنون التعامل مع المشاكل الزوجية.// انتهى //10:22ت م0027