الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، سلسلة من الدروس ضمن برنامج الأيام العلمية، حيث تبدأ الثلاثاء 26 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام، يلقيها عدد من الدعاة في مسجد الغمامة بالمدينة المنورة بجوار المسجد النبوي من الجهة الجنوبية الغربية بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.ويستهل البرنامج الثلاثاء بدرس للدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس في شرح كتاب (متن نخبة الفكر)، وفي يومي الأربعاء والخميس يشرح الدكتور حمد بن عبدالعزيز العتيق كتاب (متن الورقات)، ويختتم البرنامج الجمعة 29 من الشهر الحالي بشرح كتاب (مسائل الجاهلية) يقدمه الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجة.وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وذلك لتكثيف الجهود الدعوية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وما يساهم في حماية المجتمع فكرياً.// انتهى //10:23ت م0028