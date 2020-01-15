المدينة المنورة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بالإدارة النسائية ضمن مبادرة اللحمة الوطنية النسائية يوم غدٍ، بمسجد قباء بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان "أسس وثوابت المواطنة الصالحة".وتأتي المحاضرة التي تتحدث عن الأسس والثوابت التي ينبغي توافرها للموطن الصالح ضمن سلسلة المحاضرات التي ينفذها فرع الوزارة بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم.// انتهى //10:34ت م0034