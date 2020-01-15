المدينة المنورة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة, اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة والعلا وخيبر.وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 2 ظهراً.// انتهى //10:36ت م0035