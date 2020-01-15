حفر الباطن 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، مقر قوة الطوارئ الخاصة، بحضور قائد قوة الطوارئ العميد سعد عبدالرحمن الغيداني، وعدد من قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، وضباط القوة والأفراد، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات والإدارات العسكرية والخدمية بالمحافظة.وفور وصول سموه مقر القوة؛ عزف السلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضاً لعدد من الفرضيات وطرق الاقتحام للتعامل من أي حدث طارئ - لا سمح الله -، والذين أظهروا من خلاله القوات أنهم على قدر عال من التدريب الميداني العالي الاحترافي.بعدها تجول سموه داخل المعرض الأمني، ثم التقى بالمشاركين في دعم قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، مقدماً خلال اللقاء شكره لجميع من شارك في المهمة، وتقديم الواجب لخدمة ديننا ووطننا تحت توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //10:36ت م0036