رام الله 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أشارت إلى اعتقال جيش الاحتلال 19 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة بينهم أشقاء، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومنهم عائلة أسير في سجون الاحتلال، واستدعاء آخرين لمقابلة مخابراتها، غالبيتهم من القدس.وتحدثت عن بحثت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مستجدات القضية الفلسطينية، والتطورات المتسارعة بالمنطقة.ورصدت صحف الأربعاء أقوال القائم بأعمال ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس توماس نيكلسون إن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء التطورات المقلقة والعنف في العيسوية، وينبغي للجهات المسؤولة على أرض الواقع أن تتحلى بالهدوء وضبط النفس من أجل منع اي تصعيد.// انتهى //11:09ت م0040