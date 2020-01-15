طوكيو 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسانخفضت الأسهم اليابانية اليوم ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي استمر على مدى الجلسات الثلاث السابقة بعدما قال مسؤول تجاري أمريكي كبير إن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستظل قائمة في الوقت الحالي مما دفع المستثمرين لجني أرباح بعد المكاسب الأخيرة.ونزل المؤشر نيكي 0.45 % إلى 23916.58 نقطة متراجعًا من أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي لامسه في اليوم السابق عند 24060 نقطة.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.54 % إلى 1731.06نقطة.// انتهى //11:10ت م0041