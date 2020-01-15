الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي بمقر المجلس بالرياض أمس، بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 / 1439هـ.وتناول الاجتماع السياسات العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، والمشاركات المجتمعية والتأكيد على الهيئة تكثيف برامجها التوعوية في جميع المجالاتوخاصة ما يتعلق بالحماية من العنف والإيذاء ضد المرأة والطفل.كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي بمقر المجلس بالرياض أمس،بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئةالرقابة ومكافحة الفساد حالياً ) للعامين الماليين 1438 / 1439هـ، 1439 / 1440هـ.واستعرض المجتمعون دور الهيئة في مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومعرفة مدى فاعليتها وكفاءاتها.// انتهى //11:31ت م0049