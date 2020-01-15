مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستستضيف أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر جمادى الآخرة القادم المؤتمر العالمي التاسع لبيئة المدن ٢٠٢٠م، بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية ومنظمة المدن العربية، بعنوان مؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية والتجارب العلمية والعملية وتوفير الفرص لأمناء ورؤساء بلديات المدن، والممثلين رفيعي المستوى في القطاع الخاص والعام للتشاور وطرح أفكارهم حول قضايا استدامة المدن لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتحقيق التنمية الحضرية.ويستهدف المؤتمر صناع القرار من أصحاب المعالي الوزراء والوكلاء وأمناء المدن ورؤساء البلديات، وجميع التنمويون المعنيون بخطط وبرامج التحول الوطني ٢٠٢٠م ورؤية المملكة ٢٠٣٠ م .وسيتم خلال المؤتمر مناقشة عدة محاور من أبرزها المنطلقات الاستراتيجية والرؤى والمعايير التنموية المستدامة في التخطيط الحضري للمدن وإدارة الحشود، وأفضل التجارب العالمية في بناء نظم البيئة التحتية المستدامة في المدن الحضرية والذكية لتعزيز مستوى المعيشة والسلامة، وإدارة صحة وسلامة البيئة، وآفاق ومستقبل المدن المستدامة، وتم تخصيص رابط للتسجيل في المؤتمر https://makkahcds.org.// انتهى //11:35ت م0050