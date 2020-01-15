بغداد 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم موقف إقليم كردستان الرافض لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في الظروف الحالية. مشيرةً إلى القبض على عدد من الدواعش قرب الحدود العراقية.وتطرقت إلى الحراك الشعبي في مدن وسط وجنوب العراق الذي مضى عليه مئة يوم منذ انطلاقته الأولى في الأول من أكتوبر الماضي, منوهةً إلى مطالب المحتجين والتضحيات التي قدموها.وأشارت صحف الأربعاء إلى الزيارة المرتقبة لوفد رفيع من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لبحث القضايا الخلافية والعالقة, موضحةً أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الاجتماع الذي عقدته رئاسة الإقليم مع القيادات السياسية وممثلي الاحزاب الكردية الرئيسة.وسلطت الضوء على التطورات التي يمر بها العراق والتحديات الصعبة التي يواجهها في ظل حكومة تنحصر مهامها في تصريف الأعمال اليومية ومجالس محافظات منحلة.// انتهى //11:56ت م0052